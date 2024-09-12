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        Haberler Magazin Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk hamile - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Yazıcı hamile

        Futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz aylarda evlenen Melisa Aslı Yazıcı, hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:19
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        2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.

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        Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.

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        Sürpriz evlilikten sürpriz bir haber geldi. Melisa Aslı Yazıcı hamile olduğunu duyurdu.

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        Ünlü oyuncu, hamilelik pozlarını sosyal medya sayfasında yayımladı.

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        Melisa Aslı Yazıcı, fotoğrafına "Sıcak anne uyarısı" notunu düştü.

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        EL ÖPMEYE GİTTİLER

        Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı, evlendikten iki ay sonra el öpmeye milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitmişti.

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        Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk, annesi ve nenesi ile olan bu kareyi; "En kıymetlilerim" notuyla yayımlamıştı.

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        Çiftin, '61' temalı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

        #Melisa Aslı Pamuk
        #Yusuf Yazıcı
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