Melisa Aslı Yazıcı hamile
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz aylarda evlenen Melisa Aslı Yazıcı, hamile olduğunu duyurdu
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.
Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.
Sürpriz evlilikten sürpriz bir haber geldi. Melisa Aslı Yazıcı hamile olduğunu duyurdu.
Ünlü oyuncu, hamilelik pozlarını sosyal medya sayfasında yayımladı.
Melisa Aslı Yazıcı, fotoğrafına "Sıcak anne uyarısı" notunu düştü.
EL ÖPMEYE GİTTİLER
Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı, evlendikten iki ay sonra el öpmeye milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitmişti.