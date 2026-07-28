Yüz yıllık güzellik sırrı yeniden keşfedildi: Sosyal medyanın yeni gözdesi Fas ruju (Akar Fassi) aslında nedir?

BU GELENEĞİN KÖKENİ YÜZYILLAR ÖNCESİNE UZANIYOR

Bu doğal renklendiricinin kökenleri yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Özellikle Marakeş, Fes ve çevresindeki bölgelerde kadınlar, Aker Fassi'yi sadece günlük hayatta değil; düğün, nişan ve çeşitli kutlama ritüellerinde özel bir yere koyuyor.

Argan yağı, ghassoul kili ve gül suyu gibi ürünlerle birlikte geleneksel Fas hamamı kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor.