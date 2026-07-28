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        Haberler Yaşam Yüz yıllık güzellik sırrı yeniden keşfedildi: Sosyal medyanın yeni gözdesi Fas ruju (Akar Fassi) aslında nedir?

        Yüz yıllık güzellik sırrı yeniden keşfedildi: Sosyal medyanın yeni gözdesi Fas ruju (Akar Fassi) aslında nedir?

        Fas'ın yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel güzellik sırrı Aker Fassi, sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Gelincik yaprakları ve nar kabuğundan elde edilen bu doğal pigment, modern kozmetiğe adeta meydan okuyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:42 Güncelleme:
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        Fas'ın asırlardır süren doğal güzellik sırrı Aker Fassi, son dönemde sosyal medyada viral olarak milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. TikTok ve Instagram üzerinde "Fas ruju" adıyla yeniden popülerlik kazanan bu ürün, aslında yalnızca dudaklara değil, yanaklara da renk vermek için kullanılan çok amaçlı geleneksel bir karışım.

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        GELİNCİK YAPRAKLARI VE NARIN KUSURSUZ UYUMU

        Aker Fassi, kurutulmuş gelincik yaprakları ile nar kabuğunun öğütülmesiyle elde edilen yoğun kırmızı bir pigmentten oluşuyor. Faslı zanaatkarlar bu özel karışımı küçük toprak kapların içine sürerek kurutuyor.

        Satış aşamasında çoğunlukla kırmızı renkli bir seramik veya kil kap şeklinde sunulan ürünü kullanmak ise oldukça basit. Nemli bir fırça, parmak ya da biraz dudak balmı yüzeye sürüldüğünde, doğal pigment çözünerek cilde kolayca aktarılıyor.

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        BU GELENEĞİN KÖKENİ YÜZYILLAR ÖNCESİNE UZANIYOR

        Bu doğal renklendiricinin kökenleri yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Özellikle Marakeş, Fes ve çevresindeki bölgelerde kadınlar, Aker Fassi'yi sadece günlük hayatta değil; düğün, nişan ve çeşitli kutlama ritüellerinde özel bir yere koyuyor.

        Argan yağı, ghassoul kili ve gül suyu gibi ürünlerle birlikte geleneksel Fas hamamı kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor.

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        YAPAY GÖRÜNÜME KARŞIN İÇTEN GELEN DOĞALLIK

        Modern kozmetik ürünlerinin ağır ve kalın dokulu yapısına kıyasla Aker Fassi, cilde yokmuş gibi bir his veriyor. Dudaklarda doğal, sanki içten gelen bir kırmızılık etkisi yaratırken yanaklarda hafif bir allık görünümü sağlıyor. Katmanlar halinde uygulandığında rengin yoğunluğu artırılabiliyor.

        Üstelik toz veya krem allıklara göre çok daha hafif hissedilen bu ürün, doğru bir uygulamayla gün boyu kalıcılık sunarak ağır makyaj hissinden kaçmak isteyenlere pratik bir çözüm sunuyor.

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        BİLİMSEL BİR MUCİZE Mİ YOKSA SADECE RENK Mİ?

        Aker Fassi'nin cilt üzerinde mucizeler yarattığına dair net bir bilimsel kanıt bulunmuyor. Ancak içeriğindeki nar kabuğu zengin antioksidanlar ve polifenoller barındırırken, gelincik yaprakları doğal pigment sağlıyor.

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        Geleneksel üretimde sentetik koruyuculara yer verilmemesi de doğallığını pekiştiriyor. Yine de uzmanlar, ürünün temel işlevinin bir cilt bakımı değil, renklendirme olduğu konusunda hemfikir.

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        HER DOĞAL ÜRÜN MASUM OLMAYABİLİR

        Tamamen doğal bileşenlerden oluşsa da her kozmetik ürünü gibi Aker Fassi de bazı riskler barındırıyor. Hassas cilt yapısına sahip kişilerde tahriş ihtimali bulunuyor. Özellikle turistik bölgelerde satılan ve içeriği belirsiz olan taklit ürünlerde sentetik boyalar kullanılabiliyor.

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        Hijyenik olmayan üretim koşulları nedeniyle kontaminasyon riski taşıyan bu ürünleri, yüzün tamamına uygulamadan önce küçük bir bölgede test etmek büyük önem taşıyor.

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        SOSYAL MEDYA BU TRENDİ NEDEN BU KADAR SEVDİ?

        Kullanıcılar bu geleneksel formülü en çok "yokmuş gibi makyaj" görünümüne uyum sağladığı için tercih ediyor. Uzun süre dayanabilen doğal dudak rengi oluşturması ve yüzlerce yıllık bir kültürel miras barındırması, ilgiyi daha da artırıyor. Bugün birçok kişi için Aker Fassi sıradan bir güzellik malzemesi değil, geçmişten günümüze ulaşan yaşayan bir kozmetik kültürü. Geleneksel yöntemlerin modern dünyada yeniden keşfedilmesi, doğala dönüş arayışının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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