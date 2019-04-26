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Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'de Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren 116 adet antreponun onlarcası ortalama 10 milyon TL’den satılığa çıkarıldı. Hiç çalışmayan bir antreponun dahi faaliyetini sürdürebilmesi için aylık ortalama 100-150 bin TL masrafı olduğu ifade ediliyor.
Gümrük Müşavirlerine göre bir süre önce transit amaçlı Türkiye’ye getirilen ürünlerin iç ambar veya antrepoda depolanmasına konulan yasaktan sonra antrepolar iş yapamaz duruma geldi. Yatırımcıya göre ise Transit amaçlı Mersin Limanı’na gelen ürünler yine liman içinde bekletildiği için, liman sahasında adım atacak yer yok. Ancak buna karşın kentte bulunan yatırımlar da çöplüğe dönmüş durumda.
ÇALIŞMAYAN DEPONUN AYLIK MASRAFI 150 BİN TL
Mersin’de yaşanan sıkıntı ile ilgili Zirve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Harp, "Yatırımcı bir antreponun açılması için Gümrük Müdürlüğü’ne fiks 100 bin Euro’luk teminat mektubu veriyor. Ayrıca depolayacağı eşyanın değeri kadar da teminat vermek zorunda. Bunların yanı sıra vergi ve harç ile yetkilendirilmiş müşavire aylık 25 bin TL. ödeme yapılıyor. Bankalar teminat mektupları ile ilgili komisyonları yüzde 5’e çıkardı. Dolayısıyla çalışmayan bir antreponun dahi faaliyette kalabilmesi için aylık ortalama 100-150 bin TL. masraf etmesi gerekiyor" diye konuştu.
TRANSİT TİCARET ÜRÜNLERİ İÇ DEPOYA ÇEKİLMİYOR
Özdemirbaş Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demirbaş ise Mersin'in limanı ve konumu itibariyle transit amaçlı ticaretin yoğunlukta yapıldığı bir şehir olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla kente yurt dışına transit göndermek üzere oldukça fazla eşya geliyor. Bu eşyalar limanda bekletildiği ve iç depolara çekilmesine izin verilmediği için antrepolar iş yapamaz duruma geldi. Bu yasağın ve bürokratik sorunların ardından sektör ciddi derecede olumsuz etkilendi. Bugün limanın içine girin yer darlığı ve konteyner fazlalığından dolayı içeride trafik kilitlenmiş durumda. Buna karşın antrepolar satılık" diyor.
YENİ ANTREPOLAR YAPILIYOR
Firmalar yaşanan sıkıntı nedeniyle artık ürünlerini başka limanlara yönlendirirken, bu sıkıntılara rağmen kentte 5 antreponun daha açılışına izin verildi.
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