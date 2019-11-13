Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyonZahide Yetiş 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren 16.00'da izleyiciyle buluşuyor - Magazin haberleri

'Zahide Yetiş'le 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren 16.00'da izleyiciyle buluşuyor

Sağlıklı yaşamdan tutun lezzetli tariflere kadar, en çok merak edilen konuları izleyici ile buluşturan Zahide Yetiş'le, özlenen saatine geri dönüyor! 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren Zahide Yetiş'le programı hafta içi her gün saat 16.00'da Show Tv'de

Zahide Yetiş'le - Show Tv

Birbirinden lezzetli tarifleri ve en merak edilen çarpıcı konulara değinen, Show Tv'nin sevilen programı Zahide Yetiş'le programı özlediğiniz saatine geri dönüyor!

25 Kasım Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da izleyicileriyle buluşacak “Zahide Yetiş’le”de merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz her şey sizleri bekliyor. Dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile Zahide Yetiş hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor.

Zahide Yetiş’le 25 Kasım Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Show TV’de!

İşte “Zahide Yetiş’le”nin Tanıtımı:

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü fragmanları yayınlandı! "Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış..."
TELEVİZYONSen Anlat Karadeniz 64. final fragmanı
Afili Aşk 22. bölüm fragmanları yayınlandı! Yelda, Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlıyor!
TELEVİZYONAfili Aşk 22. bölüm fragmanları
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKuruluş Osman ne zaman başlıyor?
12 Kasım reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Açıklandı
TELEVİZYON12 Kasım reyting sonuçları!
MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlık kim kazandı? MasterChef 47. bölüm fragm
TELEVİZYONMasterChef eleme adayları kimler oldu?
MasterChef eleme adayları belli oldu! 12 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONMasterChef eleme adayları kimler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm!
Yayın akışı 12 Kasım 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONYayın akışı 12 Kasım 2019 Salı!
Kuaförüm Sensin programının ikinci gününde stüdyoda aşk rüzgarları esti! - Magazin haberleri
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de aşk rüzgarları esti!
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir?
TELEVİZYONKral Arthur filmi konusu ve oyuncuları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu