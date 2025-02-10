Zehra Çilingiroğlu: Babamla golf, annemle tenis oynuyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Zehra Çilingiroğlu, Bebek'teki bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı. Kahve alıp tek başına yürüyüşe çıkan Çilingiroğlu, basın mensuplarını görünce adımlarını hızlandırdı.

Zehra Çilingiroğlu, daha sonra "Yürüyüşteyim, hava kötü. Sonra konuşuruz. Bol bol golf oynuyorum. Golfü babamla oynuyoruz. Annemle de tenis oynuyoruz. Siz de daha fazla üşümeyin, ben gideyim" dedikten sonra yürüyüşüne hızlı adımlarla devam etti.