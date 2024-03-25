Zeki Müren kaç yaşında öldü? Zeki Müren kimdir, nerede ve ne zaman hayatını kaybetti?

. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosu'nda canlı olarak yayımlanan bir programda ilk radyo konserini vermiş ve bu konser büyük beğeni toplamıştır. Konser sırasında kendisine eşlik eden saz ekibi ise Hakkı Derman, Serif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen'den oluşmaktaydı. Bu konserden sonra ünlü sanatçı Hamiyet Yüceses, Müren'i tebrik etmek için stüdyoyu aramıştır.

Aynı dönemde klarnet sanatçısı Şükrü Tunar, Müren'i plak çalışması için Yeşilköy'deki plak fabrikasına götürmüş ve kendi bestesi olan "Muhabbet Kuşu" şarkısını plağa doldurtmuştur. Bu plak sayesinde Müren, tüm Anadolu'da tanınmıştır. Zeki Müren, başarılı ilk konseri ve plak çalışması sonrasında Türkiye radyolarında düzenli olarak eserler seslendirmeye başlamıştır. Radyo programları on beş yıl boyunca devam etmiş ve çoğunlukla canlı yayınlar şeklinde gerçekleşmiştir. Müren, daha sonra kendisini sahne ve plak çalışmalarına adamıştır.

REKLAM İlk sahne konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde vermiş ve genellikle kendi tasarladığı sahne kıyafetlerini giymiştir. Ayrıca saz ekibine tek tip kıyafet giydirme ve T podyum gibi çeşitli yenilikler getirmiştir. Maksim Gazinosu sahnelerinde, Behiye Aksoy ile birlikte aralıksız 11 yıl sahne almıştır. 1976 yılında ise Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk Türk sanatçı olmuştur. Zeki Müren kimdir? Zeki Müren ne zaman öldü? Zeki Müren Kimdir? Zeki Müren, Türk sanat müziğinin eşsiz sesi ve simge isimlerinden biridir. 6 Aralık 1931'de Bursa'nın Hisar semtinde dünyaya gelen Müren, müzik kariyerinde "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılmıştır. Klasik Türk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir ve Türk popüler müziğinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Sanatına olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmiştir.

Zeki Müren, Ortapazar Caddesi'ndeki 30 numaralı ahşap bir evde Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesi Üsküp'ten Bursa'ya göç etmişti ve babası kereste tüccarıydı. Müren, çocukluğunu Bursa'da geçirmiş ve müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkmıştır. İlkokul yıllarında yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedilmiş ve müzikli okul müsamerelerinde başrollerde yer almaya başlamıştır. REKLAM Ortaokulu Bursa'da tamamladıktan sonra İstanbul'a gitme arzusunu ailesine iletmekte tereddüt etmemiş ve İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne kaydolmuştur. Buradaki eğitimini başarıyla tamamlayarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne (bugünkü adıyla Mimar Sinan Üniversitesi) girmeye hak kazanmıştır. Müren, akademide Yüksek Süsleme Bölümü'nde eğitim alarak Sabih Gözen atölyesinden mezun olmuştur. Ayrıca desen çalışmalarıyla da tanınan sanatçı, öğrencilik yıllarında pek çok sergi düzenlemiştir.

Müzik kariyerine başlamadan önce Bursa'da tamburi İzzet Gerçeker'den solfej ve usul dersleri almıştır. Boğaziçi Lisesi yıllarında sinema yönetmeni ve yazar Arşavir Alyanak'ın babası Agopos Efendi ve Udi Krikor'dan müzik eğitimi almıştır. Daha sonra ise fasıl musikisinde uzmanlaşmış müzisyenlerden dersler alarak müzikal yeteneklerini geliştirmiştir. Zeki Müren'in müzik kariyeri, 19 Kasım 1953 tarihinde ilk konserini verdiği Atatürk Bulvarı'ndaki Büyük Sinema'da başlamıştır. Daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında konserler vermiş, altı yüzü aşkın plak ve kaset doldurmuş, üç yüzden fazla şarkı bestelemiştir. Müren'in sanatı, Türk müziğinin kalbinde özel bir yer edinmiş ve unutulmaz eserler bırakmıştır. Zeki Müren kaç yaşında öldü? Zeki Müren nerede öldü?

Zeki Müren Ne Zaman Öldü? REKLAM Zeki Müren, müzik kariyeri boyunca 600'den fazla plak ve kaset doldurmuş, 300'e yakın şarkı bestelemiştir. İlk plak kaydını Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" şarkısıyla yapmıştır. "Manolyam", "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, bu eserleri sık sık plaklara da okumuştur. Müren, 1955 yılında "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazanmıştır. 1991 yılında ise Türk sanat müziğine olan katkılarından dolayı "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmiştir.

Zeki Müren, müzik kariyerinin yanı sıra sinema ve tiyatro alanlarında da önemli bir yer edinmiştir. Sinema oyunculuğına 1954 yılında "Beklenen Şarkı" adlı filmle adım atmıştır. Bu film büyük bir ticari başarı elde etmiş ve Müren'in sinema kariyerinin başlangıcında önemli bir kilometre taşı olmuştur. Müren, "Beklenen Şarkı"dan sonra şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha rol almıştır. Sinema filmlerindeki performansı, sanatçının hayran kitlesini daha da genişletmiştir. Ayrıca, 1965 yılında Arena Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Çay ve Sempati" adlı oyunda başrolü oynamıştır. Tiyatro sahnesinde de başarılı bir performans sergileyen Müren, oyunculuğuyla da takdir toplamıştır. Sinema ve tiyatro alanındaki çalışmaları, sanatçının çok yönlü yeteneklerini göstermiş ve onu Türk sanat dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline getirmiştir.

Sonraları sağlık sorunları nedeniyle hayatının son yıllarında sahne hayatından ve medyadan uzaklaşarak Bodrum'daki evine çekilmiştir. Özellikle son altı yılında sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş ve bu dönemi "kendini dinlemek" olarak tanımlamıştır. 24 Eylül 1996 tarihinde, 65 yaşında TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen bir tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmiştir. Zeki Müren'in vefatı Türkiye'de büyük bir üzüntüyle karşılanmış ve cenazesine geniş bir halk kitlesi katılmıştır. Sanatçının naaşı, doğum yeri olan Bursa'nın Emirsultan Mezarlığı'na defnedilmiştir. Onun sanatına ve anısına olan sevgi ve saygı, ölümünden sonra da devam etmiş ve birçok anma etkinliği düzenlenmiştir.

Sanatçının anısını yaşatmak ve sanatını gelecek nesillere aktarmak amacıyla birçok girişimde bulunulmuştur. Bu çerçevede, 2002 yılında Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nin inşa edilmesi için İhmetçik Vakfı tarafından önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca, Zeki Müren'in Bodrum'daki son yıllarını geçirdiği evi, Kültür Bakanlığı ile yapılan bir protokol sonucunda Zeki Müren Sanat Müzesi'ne dönüştürülmüş ve 8 Haziran 2000 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müzenin açılmasıyla birlikte, Zeki Müren'in hayatı ve sanatı halk tarafından daha yakından tanınmış ve takdir edilmiştir.