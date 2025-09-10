Zelenskiy'den 'hava kalkanı' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine karşı "uygun bir yanıt" verilmesi gerektiğini belirterek, "Ortak bir hava savunma sistemi üzerinde çalışmalıyız ve Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız." dedi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşme sırasında Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesini ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Hepimiz bunun Rusya'dan tamamen farklı bir tırmanış seviyesi olduğunu anlıyoruz. Uygun bir yanıt verilmeli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya ait "Şahed" tipi İHA parçalarının Polonya'nın bazı yerleşim birimlerinde bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın, Polonya hava sahasına İHA'lar göndermesini "meydan okuyan davranış" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Ortak bir hava savunma sistemi üzerinde çalışmalıyız ve Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız." çağrısında bulundu.

Zelenskiy, İHA saldırılarının önlenmesi konusunda Ukrayna'nın tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Tüm NATO üyesi ülkelerle koordinasyon sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.