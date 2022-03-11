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Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya paralı askerler konuşlandırıyor
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Zelenskiy: Rusya, Ukrayna topraklarına Suriyeli paralı askerler konuşlandırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına Suriyeli paralı askerler konuşlandırdığını belirtti.

Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya paralı askerler konuşlandırıyor
Zelenskiy'den 'Suriyeli paralı asker' açıklaması
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HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rus ordusunun Rusça konuşan vatandaşlara bile çok kötü davrandığını belirterek, "Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının 16. gününde Ukraynalılara seslendi.

16 gündür özgürlükleri için savaştıklarını vurgulayan Zelenskiy, "bu sürenin düşmanın istila için planladığı süreden 4 kat fazla olduğunu" söyledi.

Zelenskiy, Rusların dünyanın en güçlü ordularından biri sanılan ordularının Ukraynalıları mağlup edeceklerini düşündüklerinin, Rus ordusunun Ukrayna sokaklarında çiçeklerle karşılanacağını umduklarının altını çizerek, "Topraklarımızı işgalden ne zaman kurtaracağımızı söylemek mümkün değil. Fakat bunu yapacağımızı söyleyebilirim. Çünkü bunun için çabalıyoruz, çünkü şimdiden stratejik bir dönüm noktasına ulaştık. Hedefimize, zaferimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

Batılı ortaklarından Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar beklediklerini dile getiren Zelenskiy, "Rusya bu korkunç savaşın bedelini ödemeli. Her gün ödemeli. Dün AB liderleri çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıda hangi liderin ne söylediğini biliyoruz. Kimin net konuştuğunu, kimin bizi desteklediğini, kimin sustuğunu biliyoruz. Alınan kararı nasıl değerlendiriyoruz? Çok basit. Daha güçlü adımlara ihtiyacımız var. Beklediğimiz bu değil." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşmak için Orta Doğu'dan getirmeyi planladığı "savaşçılar" için ise şunları kaydetti:

"Binlerce askerinin ölümünü umursamayan bir düşmanla savaşıyoruz. Savaş cehennemine atmak için Rusya'nın her yerinden asker toplayan düşman şimdi Ukrayna halkına karşı Suriye paralı askerleri getirme düşüncesini ortaya attı. Suriye'den haydutları getiriyorlar.

Rus askerlerin Rusça konuşan insanlarımıza nasıl davrandığını gördünüz. Füzelerle, bombalarla, toplarla davrandılar. Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor."

RUSYA VE UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLARI ADF MARJINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı dün saat 11.25'te başlamış ve 1,5 saat sürmüştü.

Antalya'daki üçlü barış zirvesi sonunda basın toplantısı düzenleyen ve görüşmenin kolay olmadığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Kolay değildi ve bu teması kolaylaştırmayı başardım. Rusya'nın saldırılarının ardından ilk temas oldu ve bu teması Türkiye Cumhuriyeti başardı. Kolay ve zor bir görüşme oldu. Neden kolaydı? Sayın Bakan Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Zordu, çünkü ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. İnsani bir trajedi yaşanıyor işgal altında olan kentlerde ve cephelerde. Bu trajediyi sonlandırmak için diplomatik yolları aramak konusunda en iyisini yaptım" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştük daha sonra üçlü bir toplantı yaptık. Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sonucu bu görüşme kararı aldık. Krizin çözümüne yönelik her türlü teması destekleriz" demişti.

NATO VE AP GENEL SEKRETERİ DE ANTALYA'DA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AP Genel Sekreteri Marija Buric, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ve BM Somali Özel Temsilcisi James Swan ADF'ye katılan isimler arasında.

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