Mariupol'da bir doğum hastanesine düzenlenen ve üç kişinin ölümüne neden olan bir hava saldırısı üzerine tepkiler çığ gibi büyürken, Batılı ve Ukraynalı yetkililer saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın liman kentinden tahliyelere izin vermeyi reddetmesinin "bir terör" olduğunu söyledi.