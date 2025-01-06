Zendaya ve Tom Holland, nişanlandı
Örümcek-Adam filminin setinde tanışarak ilişkiye başlayan Zendaya ve Tom Holland, ABD basınından TMZ'nin haberine göre resmen nişanlandı
2017 yılında vizyona giren Örümcek-Adam: Eve Dönüş filmi, başrol oyuncuları Tom Holland ve Zendaya'nın yalnızca ekranı paylaşmalarını sağlamadı, aynı zamanda aralarındaki romantik ilişkinin de başlangıcı oldu.
Luca Guadagnino'nun Challengers filmindeki rolüyle adaylık kazanan Zendaya, gece ödül alamasa da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Amerikalı oyuncu Zendaya, geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödülleri'nde taktığı tektaş yüzükle sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
Şık stili ve yüzüğü, hayranlarını meraklandırırken, ikilinin hayranlarını sevindiren haber TMZ’den geldi.
TMZE'e, Hollywood’un sevilen çifti Zendaya ve Tom Holland’ın resmi olarak nişanlandıkları açıklandı. Çiftin bu mutlu haberi, sosyal medyada sevenleri tarafından kısa sürede gündem oldu.
Fotoğraflar: Instagram