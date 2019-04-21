Zengin ve Yoksul nerede çekiliyor? Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler? Soruları dizinin yayınlanan 2 bölümünün ardından merak konusu oldu. Çekimleri İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapılan "Zengin ve Yoksul" dizisi Geçim derdiyle başa çıkmaya çalışan Berringiller ve zengin akrabaları Erdemliler etrafında olay döngüsü yaşanacak. Dizinin başrolünü ise Berrin karakteriyle Binnur Kaya ve Karan karakteriyle Gökhan Alkan paylaşıyor. İşte Zengin ve Yoksul dizisinin oyuncuları ve konusu...

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİ KONUSU

İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya... Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller, ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler… Ve Berrin köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek için küçüldükçe küçülürken… Nihal bu bitimsiz köprüyü bir hamlede atlamak isterken… Köprüden geçmek dahi istemeyen bir Veli… Ve köprüleri yıkıp atmak isteyen Aysel… Aysel artık zengin akrabalarının sadakalarını almak istemiyor, zengin kuzeni Aleyna'nın eskilerini giymek istemiyor, teyzesi, annesini villadan ağlatıp ağlatıp göndersin istemiyor… Parlamak için bir kıvılcıma bakıyor Aysel. Büyük aşkını, Karan'ı bu yürek yangınının ortasında buluyor. Karan bir sevdiğini toprağa verdi şimdi de düşmanının mezarını kazıyor. İki genç, intikam için bir aşk komplosu kuruyorlar. Hikayenin belki de en günahsızı, Aleyna Erdemli için. Aysel akrabalık bağlarının sıcaklığıyla öfkenin soğukluğu arasında çırpınırken… Karan da iki aşk arasında kalıyor. Herkesin yenileceği bir savaşta aşk mutlu sona ulaşır mı?

ZENGİN VE YOKSUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarının yeni dizisi Zengin ve Yoksul İstanbul'un Üsküdar ilçesinde çekiliyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyor.

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİ OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Karan)

25 yaşında yakışıklı karizmatik bir genç. Ciddi ve ağırbaşlı görüntüsünün altında eğlenceli, esprili bir yanı var. Ailesinin biricik oğlu. Özenle, sevgiyle ama şımartılmadan, adil ve vicdanlı olması öğütlenerek büyütülmüş. Yurtdışında okuduğu için ailesinin başına gelen felaketlerden haberi olmamış. Karan'ın kalbi intikam ateşi ile dolu. Ancak, intikamı ve aşkı arasında kalacak.

Binnur Kaya (Berrin)

40'lı yaşlarındaki Berrin, hayatın zorluklarıyla kavrulmuş inatla, ısrarla mücadele eden bir kadın. Kıymetinin bilinmediğini düşünüyor. İki kızı bir de ömrünü boşa adadığını düşündüğü bir kocası var. Kızlarını iyi ve yüksek itibarlı evlilik yapmasını bir inat meselesi haline getirmiş; kendi gençliğinin ödeşmesini onlarla yapacakmış gibi ihtiraslı bu konuda. Erdemli ailesinin kendisini küçümseyen, aşağılayan davranışlarını, üstünden ılık bir su gibi akıtıyor; sinirlerine ve duygularına hakim oluyor ve geçiştiriyor. Sonra bütün öfkesini arkalarından kusuyor. Onu hayata bağlayan, yaşam enerjisini veren şey bu neredeyse.

Osman Sonant (Aziz Erdemli)

40'lı yaşlarda kendine iyi bakmış, sert görünümlü, kararlı... İş ve özel hayatında kural tanımaz bir adam. Babasından devraldığı şirketi büyütmüş, İstanbul'un sayılı şirketlerinden biri yapmış. Eşi Meral'i görür görmez vurulmuş, kadının statüsüne bakmadan, ailesinin bütün itirazlarına rağmen evlenmiş. Sadakat, Aziz'in sahip olduğu bir meziyet değil. Hayattaki en büyük zaafı biricik kızı Aleyna.

Damla Colbay (Aysel)

Aysel 22 yaşında, çocukluktan beri annesinin zengin akrabalarının karşısında eğilip bükülmesinden, onun yerine utanmaktan fazlasıyla hassaslaşmış, sevgisinde de öfkesinde de çok şiddetli bir genç kadın. Melonkolik bir yapısı var. Gururunu her şeyden çok önemsiyor. Başkalarının üstüne basılarak elde edilecek bir başarıdansa hayal kırıklığına uğramayı tercih ediyor. Temiz bir vicdana sahip olmak, konfor sahibi olmaktan daha önemli onun için.

Gülcan Arslan (Nihal)

24 yaşında, Aysel'in ablası... Meral teyzesi gibi o da çok güzel bir kadın. Güzelliğini ve bunun insanlar üzerindeki etkisini bir yaşam ayrıcalığına dönüştürmek için dürüstlük, vefa gibi erdemlerden vazgeçebiliyor. Ama sinirleri zayıf, iradesi zayıf, muhakemesi zayıf... Zorluklar karşısında soğukkanlılığını kaybediyor. Annesinin faydacı ikiyüzlülüğünden bir miktar nasiplenmiş ama onun kadar istikrarlı değil bu konuda. Kötü niyetli biri değil özünde, sadece umutsuz derece yaşadığı hayattan kurtulmak istiyor.

Elif Doğan (Aleyna Erdemli)

22 yaşında çok güzel, havalı, girişken, eğlenceli bir genç kadın. Anne ve babasının göz bebeğidir. Pamuklara sarılarak büyütülmüş, bir dediği iki edilmemiş, mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Babasını başarılı bir iş adamı, evine sadık bir eş olarak bilir. Çok güzel bir kız olduğu için erkekler etrafında pervane olurlar ama onun aradığı büyük bir aşktır.

Eren Hacısalihoğlu (Emir)

30'lu yaşların başında yakışıklı, giyimine özen gösteren, hoş sohbet biri. Fakir bir ailede yetişmiş, burslarla okumuş, geldiği yeri tırnakları ile kazımış. İş bitirici, kıvrak bir zekaya sahip. Aziz'in sağ kolu, avukatı. Aynı zamanda onun en büyük sırdaşı. Aziz'in bütün pis işlerini temizleyen, olmazsa olmaz bir adam Emir. Hiçbir olumsuzluk karşısında yılmayan, pes etmeyen biri.

Evrim Solmaz (Meral Erdemli)

40'lı yaşlarda bakımlı, çok güzel bir kadın. Kırılgan, duygulu ve sabırlı. Dar gelirli bir ailenin kızı iken genç yaşında Aziz'le evlenip sınıf atlamış. Hayatının en mutlu günlerini de en acı günlerini de kocası Aziz'le yaşamış. Kocasının ilgisini kaybettikçe büyük bir zenginliğin içinde yaşayan mutsuz bir kadına dönüşmüş. Kızı Aleyna da olmasa bu hayatın çekilir bir yanı yok. Ama gün gelecek Meral Erdemli de atıldığı bu dipsiz kuyudan başını çıkaracak.