Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Bastık'ın tekne tatilinden renkli kareler - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'ın tekne tatilinden renkli kareler

        Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinde deniz ve güneşin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 20:22 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekne tatilinden renkli kareler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yaz da en az diğer yazlar kadar renkli görüntülere sahne oldu. Ünlüler, tatil sezonunu arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da sevgilileriyle açtı.

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da sezonu açan isimler arasındaydı.

        Bastık, tekne tatiline çıktı.

        REKLAM

        Şarkıcıya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları da eşlik etti.

        Bastık, çıktığı mavi yolculukta denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bastık, "İyi tatiller" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        CANLI | İlk yarıda 4 gol!
        CANLI | İlk yarıda 4 gol!
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?