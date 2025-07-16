Zeynep Bastık'ın tekne tatilinden renkli kareler

Bu yaz da en az diğer yazlar kadar renkli görüntülere sahne oldu. Ünlüler, tatil sezonunu arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da sevgilileriyle açtı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da sezonu açan isimler arasındaydı.

Bastık, tekne tatiline çıktı.

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Şarkıcıya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları da eşlik etti.

Bastık, çıktığı mavi yolculukta denizin ve güneşin tadını çıkardı.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bastık, "İyi tatiller" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram