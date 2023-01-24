Zeynep Beşerler'den 'estetik' yanıtı: Sokakta görürseniz 'kimdi bu?' diye düşünmeyin...

Estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Beşerler, söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Oyuncu yayınladığı fotoğrafa, "Şunu şuraya bıraktım; yolda-sokakta görürseniz 'kimdi bu?' diye düşünmeyin. Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım..." notunu düştü: