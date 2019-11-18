Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, 49 yaşında anneanne oluyor.

Necmettin Engin ile evlenen Ceren Sarp Engin'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Engin, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

"İLK ÜÇ AY KORKUNÇ..."

5 aylık hamile olan Ceren Engin, hamilelik döneminde yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

İlk 3 ay korkunç Bodrum sıcağı ve ailemizdeki herkes gibi benim için de bulantı ve kusamamakla geçti! Bir daha hamile kalırsam, ilk 3 ay ne yaparım bilmiyorum.

Çift, 23 Ekim'de dünya evine girmişti.