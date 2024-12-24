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        Haberler Magazin Zeynep Koçak, 2025 dileklerini açıkladı: Teoman ile tanışmak - Magazin haberleri

        Zeynep Koçak, 2025 dileklerini açıkladı: Teoman ile tanışmak

        Yeni yıla sayılı günler kala oyuncu Zeynep Koçak, 2025'e dair dilek listesini açıkladı. Koçak'ın listesinin ilk sırasında; şarkıcı Teoman ile tanışıp 3 - 4 saat muhabbet etmek yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 08:29 Güncelleme: 24.12.2024 - 08:29
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        2025 dileği Teoman
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        Uzun süredir ekranlarda yer almayan Zeynep Koçak, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Koçak, bu kez yeni yıla sayılı günler kala 2025'e dair dilek listesini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Koçak, listesinin ilk sırasında şarkıcı Teoman ile tanışıp sohbet etmek olduğunu ifade etti.

        "HAYATIMA RENK GELSİN"

        Zeynep Koçak, paylaşımında; "2025 dileklerim 1 numara; Teoman ile tanışıp bir 3 - 4 saat muhabbet etmek. İnşallah bir gün önerilerine düşerim. Belki de düştüm o daha kötü. Neyse yemin ediyorum hiç soyadını bile bilmiyorum. Yürüme falan filan asla değil. Maksat hayatıma bir renk gelsin. Kim istemez ya Teoman'ın 'Yaa sal be aman...' demesini" ifadelerine yer verdi.

        Zeynep Koçak, paylaşımının devamında ise "Hayalperestsin, güzel hayaller peşinde. Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde" yazdı.

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        #Zeynep Koçak
        #teoman
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