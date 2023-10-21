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        Haberler Magazin Zeynep Koçak'ın büyük değişimi! Son hali... - Magazin haberleri

        Zeynep Koçak'ın büyük değişimi

        Oyuncu Zeynep Koçak büyük değişim geçirdi. Koçak, zaman içinde paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:23
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        'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen Zeynep Koçak, sık sık tarzını değiştiriyor.

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        Zeynep Koçak, geçtiğimiz yıllarda saçlarını kıvırcık yaptırıp ve rengini değiştirmişti.

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        Sık sık imajında yenilikler yapan oyuncu, 27 Ağustos'ta kutladığı 41'inci yaş gününde adeta bambaşka biri oldu.

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        Saçlarını sarıya döndüren Koçak'ın son hali takipçilerinin de dikkatini çekti. Koçak'ı şarkıcıya Güllü'ye benzetenler de oldu.

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        Zeynep Koçak, 5 Eylül'de de bu fotoğrafını paylaştı.

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        Ünlü oyuncunun eski görüntüsünden fotoğraflar...

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        #Zeynep Koçak
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