Zeynep Koçak'ın büyük değişimi
Oyuncu Zeynep Koçak büyük değişim geçirdi. Koçak, zaman içinde paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen Zeynep Koçak, sık sık tarzını değiştiriyor.
Zeynep Koçak, geçtiğimiz yıllarda saçlarını kıvırcık yaptırıp ve rengini değiştirmişti.
Sık sık imajında yenilikler yapan oyuncu, 27 Ağustos'ta kutladığı 41'inci yaş gününde adeta bambaşka biri oldu.
Saçlarını sarıya döndüren Koçak'ın son hali takipçilerinin de dikkatini çekti. Koçak'ı şarkıcıya Güllü'ye benzetenler de oldu.
Zeynep Koçak, 5 Eylül'de de bu fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncunun eski görüntüsünden fotoğraflar...