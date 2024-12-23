Zeynep Özkaya: Seni çok seviyoruz sihirli annemiz
Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, Londra'da eski rol arkadaşları İnci Türkay ile buluştu. Özkaya, paylaşımına "Seni çok seviyoruz sihirli annemiz" notunu düştü
Giriş: 23.12.2024 - 20:26 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:26
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Geçtiğimiz günlerde Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, Londra'ya seyahat etti.
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Londra'da bir araya gelen İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, nostaljik bir buluşma gerçekleştirdi.
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Zeynep Özkaya, o anları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.