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Zeynep Sever Demirel: Bana 'Ağlayarak şov yapma' diyen vicdansızlar oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, en çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da depreme yakalanmıştı. Yaşananların ardından duygularını ilk kez dile getiren Zeynep Demirel, kendisine yapılan eleştirilere de tepki gösterdi

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  • Zeynep Sever Demirel: Bana 'Ağlayarak şov yapma' diyen vicdansızlar oldu - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen, 10 ilimizde yıkıma neden olan depremin ilk saatlerinde Instagram hesabından yayınladığı video ile gözyaşları içinde yardım isteyen Zeynep Sever Demirel, yaşananların ardından duygularını ilk kez dile getirdi.
  • Zeynep Sever Demirel: Bana 'Ağlayarak şov yapma' diyen vicdansızlar oldu - Magazin haberleri

    "CANIMIZI KURTARDIK, SEVİNEMEDİM"

    İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, "Nasılsın?' diyorlar, 'Kötüyüm' diyemiyorum, utanıyorum. 'İyiyim' diyemiyorum, utanıyorum. 'Yaşıyorum' diyorum, yaşıyoruz ona bile hâlâ inanamıyorum. Biz ne yaşadık nasıl sağ kaldık, kabus gibi bile değil. Bu tanımlanacak gibi değil. Canımızı kurtarıp çıktık, sevinemedim ya ona bile utandım! Arkadaşlarımız dostlarımız enkaz altında kaldılar, bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı. Deprem anını bile zamanla silecek kafamız belki ama o bekleyişi, o saatleri kafamızdan nasıl sileceğiz biz? 'Çocuklarımın psikolojisini nasıl düzelteceğim?' diye düşünüp, bunu düşündüğüme yine utanıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Zeynep Sever Demirel: Bana 'Ağlayarak şov yapma' diyen vicdansızlar oldu - Magazin haberleri

    "YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMAK İÇİN VİDEO ÇEKTİK"

    Ardından kendisine yapılan eleştirilere de tepki gösteren Zeynep Sever Demirel, "Çok kızgınım! Anlıyor musunuz çok kızgınım! En çok etkilenen yerlerin başında Hatay var, en son yardım Hatay’a ulaştı. Yardım çağrısında bulunmak için video çektik bana 'Ağlayarak şov yapma' diyen vicdansızlar oldu, kimsenin Hatay’dan haberi bile yoktu. 'Hastaneler yıkıldı, ambulans yok, yardım yok' diyorum, 'Devleti eleştirmek için yapıyorsun' diyenler oldu. Hiçbir siyasi görüşüm yok! İktidara ne kadar uzaksam muhalefete de bir o kadar uzağım!" dedi.
  • Zeynep Sever Demirel: Bana 'Ağlayarak şov yapma' diyen vicdansızlar oldu - Magazin haberleri

    GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

    Öte yandan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkezüssü Kahramanmaraş olan ve Hatay'ın da arasında yer aldığı birçok ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için gözyaşları içerisinde yardım çağrısında bulunmuştu.
  • Zeynep Sever Demirel: Bana 'Ağlayarak şov yapma' diyen vicdansızlar oldu - Magazin haberleri

    "BURADAKİ İNSANLAR KÖTÜ"

    Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Volkan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, AA

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