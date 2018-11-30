Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu

30.11.2018 - 09:08 | Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz, sessizliğini bozdu. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili, "O konuları konuşmam" dedi

  • 1 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    1 | 46

    Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'dan boşanarak, Şeyma Subaşı'yla evlenmişti. Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı evliliği pazartesi günü bitti.

  • 2 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    2 | 46

    Boşanmanın ardından gözler Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a çevrildi.

  • 3 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    3 | 46

    Zeynep Yılmaz, dün akşam İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın düzenlediği defilede podyuma çıktı.

  • 4 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    4 | 46

    Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından herkesin gözünü çevirdiği Yılmaz, boşanma haberleri sonrası ilk kez kamera karşısındaydı.

  • 5 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    5 | 46

    Akşam'ın haberine göre, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili, "O konuları konuşmam" dedi.

  • 6 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    6 | 46
  • 7 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    7 | 46
  • 8 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    8 | 46
  • 9 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    9 | 46
  • 10 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    10 | 46
  • 11 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    11 | 46
  • 12 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    12 | 46
  • 13 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    13 | 46
  • 14 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    14 | 46
  • 15 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    15 | 46
  • 16 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    16 | 46
  • 17 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    17 | 46
  • 18 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    18 | 46
  • 19 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    19 | 46
  • 20 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    20 | 46
  • 21 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    21 | 46
  • 22 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    22 | 46
  • 23 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    23 | 46
  • 24 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    24 | 46
  • 25 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    25 | 46
  • 26 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    26 | 46
  • 27 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    27 | 46
  • 28 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    28 | 46
  • 29 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    29 | 46
  • 30 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    30 | 46
  • 31 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    31 | 46
  • 32 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    32 | 46
  • 33 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    33 | 46
  • 34 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    34 | 46
  • 35 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    35 | 46
  • 36 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    36 | 46
  • 37 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    37 | 46
  • 38 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    38 | 46
  • 39 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    39 | 46
  • 40 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    40 | 46
  • 41 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    41 | 46
  • 42 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    42 | 46
  • 43 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    43 | 46
  • 44 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    44 | 46
  • 45 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    45 | 46
  • 46 Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu - Magazin haberleri
    46 | 46

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0