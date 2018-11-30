Zeynep Yılmaz'dan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı yorumu

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz, sessizliğini bozdu. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili, "O konuları konuşmam" dedi