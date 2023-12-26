Zihin jimnastiği zamanı: İçinizdeki dedektifi harekete geçirecek 5 bilmece

Bilmece çözmek, kelime oyunlarına dayalı bir zeka egzersizidir ve genellikle eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunar. Genellikle cevaplar ayrıntılarda gizlidir ve parçaları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkar. İşte sizin için, içinizdeki dedektifi uyandıracak 5 farklı bilmece...

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1. YEMEK PARTİSİ

Ben ve Grace bir parti veriyor. İkisi de aynı anda yemek hazırlıyor: Grace ızgarada, Ben ise mutfakta. Ancak ortada şüpheli bir şey var.

Soru: Hangisi yanlış bir şey yapıyor?