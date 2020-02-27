Zonguldak corona virüsü var mı

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’na (ERDEMİR) İran’dan malzeme getiren 13 İran uyruklu şoför; tedbir amaçlı gözlem altına alınması coronavirüsü paniğine neden oldu. 13 kişiden 1’inde yüksek ateş gözlendiği öğrenildi. İlk olarak Kdz. Ereğli ilçesinde muayeneleri yapılan 13 İran vatandaşı, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Site Hizmet Binası’na getirildi.

ZONGULDAK'DA CORONA VİRÜSÜ ALARMI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş gözetim altına alınanların tahlillerinin yarın sonuçlanabileceğini ifade etti. Vali Bektaş, şu ifadeleri kullandı;

İlk olarak 5’ti sayı biraz çoğaldı. Çoğaldı ama yüksek ateşli 1 kişi var, diğerleri normal. Tedbir amaçlı olarak onları da numuneleri alınıp tahlilleri yapılacak. Tahlilleri muhtemelen yarın sonuçlanacak. Sonuçlara göre ya daha ileri tedaviye bakılacak. Ya da serbest bırakılacak. Virüs tespit edilirse ondan sonra karantina süreci olacak.

Şu an 12-13 kişi var, 1 kişide yüksek ateş var. Hepsi İran kaynaklı gelen kişiler. Şimdilik tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyorlar. Tahliller yapılacak. Gerekli kontroller tahliller yapılacak. Hepsi İran’dan gelen 13 kişi."