Olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye fındık toplamak için gelen işçiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taşlı-sopalı kavgaya dönüştü.

Mahallede yaşayan gençler araya girmek isteyince kavga daha da büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Jandarma ve komandoların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Mollabey köyünde esnaflık yapan Gürol Öztürk, mevsimlik işçiler kendi aralarında kavga çıkardığını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu illerinden Mollabey köyüne fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kendi arasında kavga etmeye başladılar.

Mollabey gençleri kavgayı ayırmak isterken onlara da saldırı oldu. Mevsimlik işçilerin taş, demir ve sopalar atmaya başladı. Olayı önlemek için çok büyük bir çaba gösterdik.

Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek büyümesini önledi" dedi.