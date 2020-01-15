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Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

İHA

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu göreve geldiği günden bu yana yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, makamında basın toplantısı düzenleyerek 2019 yılında ilçeye kazandırılan hizmetler ile 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili olarak gazetecilere bilgi verdi.
Konuşmasına ilçede yapılması planlanan Eğitim Kampüs alanı ile ilgili olarak başlayan Kaymakam Çorumluoğlu, eski devlet hastanesinin bulunduğu alanın fakülte binalarının yapımı için kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başdanışmanı Saadet Oruç’a teşekkür etti. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Özellikle eski devlet hastanesinin bulunduğu alanın alınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Buraya geldiği miting de yatay mimari ile oraya fakülteler yapılacağı müjdesini vermişti ve biz üç katlı yapıyla da bunu biz şekillendirdik. Yüksek dikine bir projemiz yok. Bu meyanda da Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sadet Oruç Hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Çünkü bu çalışmada Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşma konusunda da biz desteğini gördük. Biz bu çalışmayı yürütürken belediye başkanlığı adına Başkan Yardımcısı Haluk Bey yürüttü ve her aşamasında Haluk Bey var. Üniversite kampüs alanında biz 4 İlçe Başkanımızla toplantı yaptık. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve BBP İlçe Başkanımız vardı. İlçe başkanlarımızla beraber genel olarak bu fakültelerin nerede yapılması konusunda konsensüs sağlandı. Fakülte meselesi 56 yıldır gündemde, maç biter tarih neticeyi yazar. Şuan da bizim fakültelerimiz var mı? Yok.”
Kdz. Ereğli ilçesinde hizmete giren 500 kişi kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurdu nedeniyle özel yurtların ekonomik sorunlar yaşamaya başladığını dile getiren Çorumluoğlu, bununda ilçedeki öğrenci sayısının artmamasından kaynaklandığını söyledi. Çorumluoğlu öğrenci sayısının artırılarak pastanın büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

Çorumluoğlu’ndan hayırseverlere bağış çağrısı
Kdz. Ereğli ilçesine yapımı planlanan fakültelerle ilgili olarak hayırseverlere çağrıda bulunan Çorumluoğlu şu sözleri söyledi; “Ahmet Erhan diye bir arkadaşımız var. Valilikte bir protokol imzalayacağız. 4 milyon TL bağışta bulunacak arkadaşımız. Ben işi gücü bıraktım Bodrum’da Ahmet Erhan beyle görüştüm 4 milyon bağış için. Erdemir’in fakülteler konusunda bir sözü var. Bizim ulaşamadığımız ‘bende yardım yapardım benim haberim yoktu’ diyen arkadaşlarım varsa burada fakülte yapacak babayiğit varsa biz buradayız.”

“Ereğli’de düzen kurmaya çalışıyorum”
Kdz. Ereğli ilçesinde göreve başladığı günden bu yana siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve yerel yönetim arasında birlik ve beraberliği tesis etmeye çalıştığını dile getiren Çorumluoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Benim geldiğim günden beri Ereğli’de kurmaya çalıştığım bir düzen var. Bunu hem iktidarın temsilcisi Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Beye söylüyorum, yine diğer ilçe başkanlarımıza söylüyorum. Belediye başkanımıza, Erdemir Genel Müdürü’ne, Sivil Toplum Kuruluşların’a söylüyorum. Bu ilçede birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Birlik beraberlik anlamında bütün paydaşlarımıza siyasi parti, yerel yönetim, valilik, rektörlük, bütün paydaşlarıma gereken ehemmiyeti gösteriyorum.”

“Trafikte ağır cezalar gelecek”
Kdz. Ereğli’de trafik sorununun çözümü yönünde başarısız olunduğunu dile getiren Çorumluoğlu, bu konuda önümüzdeki günler radikal kararlar alınacağını belirtti. Çorumluoğlu konuya ilişkin olarak “Yeni bir emniyet müdürümüz atandı. Ben kendisine hayırlı olsun diyorum. Bizim de ilçe trafik olarak ihmalkârlığımız var. Adam gelmiş kavşağın göbeğin ortasına park etmiş. Ben 16 tane ülke gördüm ben bu durumu burada gördüm. Bu kavşak dönmek içindir ama bu adam oraya park ediyorsa bizim de hatamız var. Demek ki ihmalimiz var. Bura da biz belediyemizle görüşmeleri yapacağız. Özellikle meydan başından anıtın oraya kadar alandan ciddi bir trafik oluyor. Trafik konusunda biraz zayıfız sınıfta kaldık, bu konu üzerinde çalışacağız” diye konuştu.

“Okullar için 30 milyon TL”
Kdz. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz yıl toplam 30 milyon TL değerinde okul inşaatı yapıldığını ve bunların hizmete girdiğini aktaran Çorumluoğlu “Bu az buz bir şey değil. Benden önce görev yapan bütün arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Daha önce onlar başlamamış olsaydı biz geçen yıl bütün devletin yatırımları durmuştu. Biz bu okulları bitiremezdik ve bize nasip oldu. Şık güzel okullar oldu. Dışarıdan görüldüğünde özel okul havasında okullarımız oldu. Ben bu beyanda sayın valimize teşekkür ediyorum. 2020 yılı bütçesinde ki parayı bize 2019 yılın da verdi ve biz o okulları bitirdik.”

ZONGULDAK

15 Ocak 2020 Çarşamba

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