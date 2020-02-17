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Alman heyeti Vali Vekili Subaşı'nı ziyaret etti

İHA

Merkezi Almanya'da bulunan Maden Makineleri Üretici Firması Sahibi Eberhard Braun ve Satış Müdürü Uwe Hackenberger, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın izinde olması nedeniyle Vali Vekili Turgut Subaşı'nı ziyaret etti.

Alman heyeti Vali Vekili Subaşı'nı ziyaret etti

Merkezi Almanya'da bulunan Maden Makineleri Üretici Firması Sahibi Eberhard Braun ve Satış Müdürü Uwe Hackenberger, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın izinde olması nedeniyle Vali Vekili Turgut Subaşı'nı ziyaret etti.
Braun, Satış Müdürü Uwe Hackenberger, firma koordinatörü Ali Sarı, ve beraberindeki heyet Zonguldak'ta Vali Vekili Turgut Subaşı'na ziyaret etti.
Vali Vekili Turgut Subaşı yaptığı konuşmada, "İnşallah bundan sonra da bu karşılıklı ziyaretler meyvesini verecek ve hem ekonomik ilişkilerin sende dostluk ilişkilerimiz Almanya ile Türkiye arasında devam edecektir. Yine Sayın valimiz aslında çok arzu ediyordu ben onun yardımcısıyım annesinin rahmetli olmasından dolayı zorunlu olarak Trabzon'da bulunuyor ve çarşamba günü Zonguldak'ta dönecek ve heyetimize görüşme fırsatı bulacak. Sayın valimiz sizlere çok selamı var özellikle bu projenin mimarı Zonguldak adına odur hem madem makinelerinin kümelenmesi projesini yönetiyor hem de müteşebbislerin Zonguldak'ta maden makineleri üretimi hem de Almanya ile işbirliği çerçevesinde yapacağı çalışmalar çok önem arz ediyor.Onun için bir Sayın valimiz buradaymış gibi programı devam ettireceğiz. Bu ziyaretin karışıktı ekonomik ki ve dostane ilişkilerimiz artmasına vesile olmasını temenni ediyoruz"dedi.
Maden Makineleri Üretici firması sahibi Eberhard Braun'da tercüman aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ta olmaktan mutluyuz. Öncelikli Almanya'da sizleri çok selamlar getirdik. Almanya'da bildiniz yeraltı ocaklarımızın hepsi kapandı ama biz Almanya'da hala maden makineleri üretmeye devam ediyoruz. Ve birçok ülke ile yakın diyalog halindeyiz. Almanya'daki Türkler ile ilişkilerin gerçekten çok iyi.Almanya 'da daha önce görüştüğümüz üzere burada ki kömür ocaklarının hem modernizasyonu hem de üretimin arttırılması ile ilgili çalışmalar yapıp görüşmeler yaparak burayı nasıl daha fazla geliştirebilirsin teknolojik anlamda hem de efektiflik verimlilik anlamında nasıl geliştirebiliriz bunlarla ilgili inşallah güzel çalışmalar yaparız. Biz burada uzun dönem bir birliktelik için buradayız. Burada sadece makine ekipman satışı için değil uzun dönem bir ilişki için bir ortaklık için buradayız. Bu görüşmenin sonunda burada bir yatırım da oluşabilir biz burayı kısa vadeli çok uzun vadeli bir partner bir ortak olarak görüyoruz. Burada şunu görüyoruz sadece sizler yerel siyaset olarak değil genel siyaset olarak Başkan Erdoğan da bunu desteklediğini görüyoruz. Bu da bizi etkiliyor açıkçası ve burada projenin önünün gerçekten çok açık olduğunu hem yerel siyaset destekliyor hem de genel siyasetinde desteklemesi bu projenin önünün gerçekten açık olduğunu gösteriyor"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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