Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu
Zonguldak'ta hamile bir köpek pompalı tüfekle vurulup yaralanmış halde bulundu. Köpeğin felç olan sağ arka bacağı ve kuyruğu ameliyatla kesilirken omuriliğinden 2 saçma çıkarıldı. Köpeğin uzun süre tedavi görmesi gerektiğini belirten veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, 5 yavrudan 1'ini aldığı isabetten dolayı kaybettiklerini söyledi. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin ise kimliği tespit edilemedi.
Bartın'ın Mugada köyünde iddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, hamile olan bir sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.
Sırt ve bacağına saçmalar isabet eden köpek, arka ayaklarını kullanamaz hale geldi.
Yaralanan köpek, 5 yavru dünyaya getirdi. Hayvanseverlerin yaralı halde bulduğu köpek, Zonguldak'ta veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alındı.
Yavrulardan 1'i hayatını kaybederken 6 saçma isabet eden anne köpek ameliyat edildi.
Felç geçiren köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun durumunun iyiye gittiği bildirildi.
YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİLMİŞ
Köpeğin yaralı, yavrularının ise yeni doğmuş olarak geldiğini söyleyen veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, "Röntgeni çekip muayene ettikten sonra yakın mesafeden ateş edildiğini, saçmaların omuriliğin içine ve vücuduna saplandığını gördük." dedi.
Omurilikteki saçmayı arka tarafı felç kalacağı için bulup çıkarttıklarını kaydeden Alkan, "Omuriliğin etrafındaki kemik dokusunu serbestleştirerek oradaki sinirin baskısından kurtardık. Sonra yavrularının yanına koyduk. Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladık ama 1 ayakta felç olduğunu gördük. Hiç his yoktu. O ayak ve kuyruğu ampute ettik. Diğer ayakta da fizik tedavisi sürüyor. Fizik tedavide lazer ve yürütme egzersizleri yapıyoruz. Şu an ilk geldiğine göre çok iyi ama uzun süre tedavi görmesi gerekecek. Yavruların durumu çok iyi sadece 1 tanesini kaybettik. O da aldığı silah yarasından olabilir. Yavrular bize yeni doğmuş şekilde geldi" dedi.