Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BloombergHT'de yayımlanan Varlık Yönetimi Programı'nda geçen yıl Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon getirileri açısından müthiş bir yıl olduğunu dile getirerek, "Sektörün ortalama getirisi yüzde 23-24'lere katılım fonlarının getirisi yüzde 35'e kadar çıktı. BES'te fon dağılımı yaparken emekliliğe kalan süreyi gözönüne almak gerekiyor. 20'li 30'lu 40'lı 50'li yaşlarda farklı stratejiler izlemek gerekiyor. Emekliliğinize 3-5 yıl kaldıysa riskli yatırımlara girmemek lazım. Gençseniz portföyünüzde mutlaka hisse, altın olmalı. Benim kendi dağılımımda altın, hisse ve değişken fonlar bulunmakta. Zor zamanlarda parayı değişken fonlarda park etmek daha anlamlı olabilir. Değişken fonlarımız genelde enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilir. Uzun vadeli olduğu için mevduat ile karşılaştırmamak lazım. Yatırımcılar hesaplarında iç verim oranına dikkate almak gerekiyor. " Sincek portföy öresinde yüzde 20-30 civarında altın, yüzde 50 değişken fon, yüzde 5-10 hisse ve yüzde 30'da sabit getirili standart fonların tercih edilebileceğini söyledi.

KATILIM ENDEKSİNİN ULTRA GETİRİLERİ FARK YARATTI

Faizsiz fonların hayatımıza altın fonları ile girdiğini ve sadece katılım esaslı çalışan şirketlerin yanı sıra sektördeki 15 şirketin de katılım esaslı fonları olduğunu açıklayan Sincek, şunları söyledi: "Yeni yapılan düzenleme ile konvansiyonel emeklilik şirketlerinin katılım fonlarına da daha sıkı denetimlerin geldiği, katılım esaslı şirketlerde olduğu gibi danışma kurullarının geldiği daha sıkı denetlendiği bir yapıya geçeceğiz. Faizsiz BES'te esas itibariyle farklılığı fonlar oluşturuyor. Fonların tamamen katılım esaslarına göre bir danışma kurulu tarafından alınan varlıkların denetlendiği, izin alındığı bir yapıdan bahsediyoruz. Katılım fonlarına ayıran içinde yer alan varlıkların özel birtakım kıstaslara tabii olması." Sincek, son 3 yıldır katılım fonlarının konvansiyonel fonlardan daha iyi getiri sağlamasının nedeninin altının performansının yanı sıra Borsa İstanbul'daki Katılım Endeksi'ndeki pozitif ayrışma olduğunun altını çizdi. Sincek, "Endeksin ultra performansı sözkonusu çünkü daha çok hizmet, sanayi ve reel sektör ağırlıklı bir endeks. Aynı zamanda borçluluk oranları da daha düşük. Değişen ekonomik koşullardan fazla etkilenmiyor şirketler. Tabii ki hisse seçimi de çok önemli. Portföy yönetim şirketi ve fonların seçiminde bizim şirketlerimiz de yer alıyor" dedi.

18 YAŞ ALTI DÜZENLEMESİ FİNİNSAL OKURYAZARLIĞA İNANILMAZ KATKI YAPACAK

BES'in 18 yaş altı genç ve çocuklara genişletilmesinin eli kulağında olduğunu ifade eden Sincek, kendilerinin de o segmente yönelik ürünler çıkarmak için hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Ailelerde farkındalık var. Ödeme gücüne göre çocuklarını sisteme dahil etmek istiyorlardı. Ailenin diğer fertlerine de devletin teşvikinden yararlanmış olacak. Bu düzenlemenin finansal okuryazarlığa katkısının da inanılmaz olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

12 DEĞİŞİKLİK ROBOTLAR İÇİN İHTİYAÇTI

Sincek, Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik ile emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılmasının sağlanmasıyla 7 milyon BES sözleşmesi sahibi vatandaşın kendi şirketinde olmayan veya getirisinin daha yüksek olmasını beklediği fonları alabileceğini söyledi. Sincek, aynı yönetmelikle fon dağılım değişikliğinin 6'dan 12'ye çıkarılması düzenlemesine ise yapay zeka içeren robot sistemlere yıllık 6 değişikliğin yetmediğinin görülmesi nedeniyle bir ihtiyaç olarak gidildiğini kaydetti.