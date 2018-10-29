Zorlu Enerji Grubu, 2006 yılında doğalgaz dağıtım sektöründeki faaliyetlerine başladı. Grup, gerek Gaziantep, gerekse de Trakya’da doğal gaz dağıtımı kapsamında şehir şebekesinin projelendirilmesi, altyapı yatırımları, şebekenin devreye alınması çalışmalarını gerçekleştirdi.

2017'DE 748 MİLYON METREKÜP SATIŞ YAPTI

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göne Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın gaz dağıtımını yapıyor. Bölgede, abone sayısı yaklaşık 247 bin, 2017 yıllık gaz satış miktarı 748 milyon metreküp.



Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ de Gaziantep ve Kilis’in şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Abone sayısı 206 bin dolayında bulunuyor. 2017 yılı gaz satış miktarı 280 milyon metreküp.



HEDEF 1.5 MİLYON ABONEYDİ

Grup, 2035 yılına dek toplam 523 milyon dolarlık yatırımla 9 bin kilometrelik boru hattını oluşturmayı, 1.5 milyon aboneye ulaşmayı ve 5 milyar metreküplük doğalgazın dağıtımını yapmayı hedeflediğini duyurmuştu. Grup, bu iki şirketi satarsa doğalgaz dağıtımından çıkmış olacak.

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