Zuhal Olcay ile Selçuk Yöntem, 100'üncü yıl kutlamasında buluştu

1976 - 1979 arasında evli olan Selçuk Yöntem ile Zuhal Olcay, mezunu oldukları Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 100’üncü yıl kutlamasına katıldı.

Zuhal Olcay ile Selçuk Yöntem, evli oldukları dönemde çektirdikleri fotoğrafın aynısını yıllar sonra yeniden çektirdi.

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Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ile evliliğini şöyle yorumlamıştı; "O bir hülyaydı; İngiltere’de master yapmak, Royal Academy’ye gitmek. Zuhal ile bir ailenin yanına gittik. Bir arkadaşım barda sunuculuk işi buldu bana ama İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar, ezberledim. Öyle idare ettik 1 - 2 ay. Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım. Restoranda menajerliğe kadar yükseldim. Sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik. O, 19 yaşındaydı. Ben, 23... Düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak! Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük."