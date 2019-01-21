Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun cevabı yanıt buldu. Ekranların büyük bir ilgi ile takip edilen yarışması Zuhal Topal'la programının 18 Ocak 2019 tarihli yayınında gelinler seçtikleri menüleri hazırlayıp kayınvalidelere sunum yaptılar.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Beşinci: Büşra Hanım toplamda 9 puan aldı

Dördüncü: Ayşe Hanım toplamda 15 puan aldı.

Üçüncü: Züleyha hanım toplamda 16 puan aldı.

İkinci: Hicran Hanım toplamda 17 puan aldı.

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Ayşe'nin sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinciyi belirleyen en önemli puan ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar oldu.