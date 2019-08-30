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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli oldu mu? 30 Ağustos Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Hülya Yaşar ve kayınvalidesi Yüksel Yaşar'ın evine konuk olacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim olacak? İşte, 30 Ağustos Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

Zuhal Topalla Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor.  30 Ağustos Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. İşte 30 Ağustos Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 30 AĞUSTOS

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Hülya Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 30 Ağustos haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. GÜN - Berivan Hanım: 

2. GÜN - Göknur Hanım: 

3. GÜN - İpek Hanım: 

4. GÜN - Mehtap Hanım: 

5. GÜN - Hülya Hanım

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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