Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 13 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam 2. sezonun ilk haftasının final bölümüyle ekranlara geldi. Bu hafta haftanın birincisi bugün Büşra gelinin sofrasında yapılacak haftanın finalinde kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL SOFRADA PUAN TABLOSU

Gelinim Mutfakta'nın bu akşam yapılacak haftanın finalinde birinci olacak gelin 15.000 liralık ödülün sahibi olacak.

Gelinlerin puan durumu tablosu son puanların ardından belli olacak.