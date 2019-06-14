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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim olacak? 14 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvaliderler de yemeklerin tadına bakarak puan veriyor. Peki, 14 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi lim olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 14 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK? 14 HAZİRAN

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam haftanın finali bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın birincisi bugün Gözde gelinin sofrasında yapılacak haftanın finalinde kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli oldu. Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülü kazanan gelin haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

1.gün yarışmacısı Hülya Hanım

2. gün yarışması Fidan Hanım

3. gün yarışamcısı Sevda Hanım

4. gün yarışmacısı Burçin Hanım

5.gün yarışmacısı Gözde Hanım

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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