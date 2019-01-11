Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunulduğu programda tartışmalar, kavgalar eksik olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. 11 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalinde yaşananlar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Emine Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilenen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Bu hafta 10 bin liralık büyük ödülü kazanan yarışmacı bakalım kim oldu?

PUAN DURUMU

Haftanın beşincisi 18 puanla Emine oldu.

Haftanın dördüncüsü 19 puanla Merve oldu.

Haftanın üçüncüsü 23 puanla Meryem oldu.

Haftanın ikincisi 25 puanla Nuran oldu.

Haftanın birincisi 30 puanla Elif oldu.

Bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'da birinci olarak 10 bin lira kazanan yarışmacı Elifoldu.

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