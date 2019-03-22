Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 22 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi bugün yenilen son yemeklerin ardından verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 22 Mart haftanın birincisi belli olur olmaz, puan durumu ile birlikte detaylar haberimizde olacak.