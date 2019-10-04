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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? 4 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Gülhan Hanım ve kayınvalidesinin evine konuk oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte, 4 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

Zuhal Topalla Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 4 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli olacak. İşte 4 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 4 EKİM 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Gülhan Enci'nin sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ekim haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 4 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 4 EKİM PUAN DURUMU

Sultan Aktaş ve Kayınvalidesi:

Kader Üçtaş ve Kayınvalidesi:

Şerife İpek ve Kayınvalidesi:

Serpil Aküzüm ve Kayınvalidesi:

Gülhan Enci ve Kayınvalidesi:

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