Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 8 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la haftanın birincisi bugün yenilen son yemeklerin ardından verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Şubat haftanın finalinde birinci belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.