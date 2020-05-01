Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Ancak bu hafta final saatinde bir değişiklik yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi saat 20.30'da başlayacak bölümle belli olacak. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 1 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada'da saat 16.30'da başlayan bölümde haftanın finali yapılmadı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın haftanın birincisinin ve 15 bin liralık ödülü kazanan yarışmacının belirlendiği bölüm saat 20.30'da başlayacak. Birinci belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.