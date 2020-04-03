Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 3 Nisan Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşamki haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın finali Ceyda Hanım'ın evinde yapıldı. Kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından haftanın birincisi belli oldu.

PUAN DURUMU

Nesrin Hanım

Sultan Hanım

Gülsen Hanım

Fatma Hanım

Ceyda Hanım