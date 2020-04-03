Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazanacak? 3 Nisan 2020 Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. İkinci sezonda heyecanın kaldığı yerden devam ettiği Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan veriyor. Peki 3 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim olacak?

zuhal topal

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 3 Nisan Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşamki haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın finali Ceyda Hanım'ın evinde yapıldı. Kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından haftanın birincisi belli oldu.

PUAN DURUMU

Nesrin Hanım
Sultan Hanım
Gülsen Hanım
Fatma Hanım
Ceyda Hanım

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 3 Nisan Cuma Yemekteyiz kim kazandı?
TELEVİZYONYemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Nisan! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi 3 Nisan 2020
Doya Doya Moda kim elendi? 3 Nisan Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi 3 Nisan
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu? Kim kazandı? 3 Nisan 2020 Temizlik Benim İşim haftanın finali
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim birinci kim oldu?
Kuaförüm Sensin kim elendi? 3 Nisan 2020 Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de kim elendi?
Hedefim Sensin oyuncuları kimler? Hedefim Sensin filmi konusu nedir? Hedefim Sensin nerede çekildi?
TELEVİZYONHedefim Sensin oyuncuları kimler?
Yayın akışında 3 Nisan 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 3 Nisan Cuma
La Casa De Papel 4. sezon başladı! Netflix La Casa De Papel 4. sezon saat kaçta?
TELEVİZYONLa Casa De Papel 4. sezon saat kaçta?
Reyting sonuçları 2 Nisan 2020! Perşembe dizi reyting sonuçlarında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON2 Nisan reyting sonuçları
Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölüm fragmanı: "Adnan senin oğlun Yılmaz!"
TELEVİZYON"Adnan senin oğlun Yılmaz!"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X