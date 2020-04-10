Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim oldu? İşte 10 Nisan Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşamki haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor.

10 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Buse Hanım

Seval Hanım

Tülay Hanım

Esra Hanım