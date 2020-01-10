Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 3 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 10 OCAK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Kiraz Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 10 Ocak haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün - Dilnaz Kanat ile kaynanası Havva Kanat

2. Gün - Irmak Çipil ile kaynanası Yeter Çipil

3. Gün - Sultan Yurtsever ile kaynanası Şehzade Yurtsever

4. Gün - Pınar Tarakçı ile kaynanası Zöhre Tarakçı

5. Gün - Kiraz Bulut ile kaynanası Rabia Bulut