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Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 13 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli mi?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Didem Üçel Erkem ve Kaynanası'nın evine konuk olacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 13 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu? İşte haberin detayları...

Zuhal Topalla Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 13 ARALIK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Didem Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 13 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

Gamze Yalçın Yılmaz ve Kaynanası

Büşra Tekin ve Kaynanası

Özde Kaya ve Kaynanası

Şirin Güneş ve Kaynanası

Didem Üçel Erkem ve Kaynanası

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