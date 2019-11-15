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Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 15 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birinci belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Aslı Ekşi ve Kaynanası Hediye Ekşi'nin evine konuk olacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 15 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu? İşte haberin detayları...

Zuhal Topalla Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 15 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 15 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 15 KASIM 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Aslı Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 15 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Yasemin Erdur ve Kaynanası Havva Erdur

Sibel Kızılırmak ve Kaynanası Nafiye Kızılırmak

Serap Uzer ve Kaynanası Emine Uzer

Derya Özdemir ve Kaynanası Emine Özdemir

Aslı Ekşi ve Kaynanası Hediye Ekşi

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