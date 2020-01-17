Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli oldu. İşte 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 17 OCAK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Kübra Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak haftanın birincisi, yenilecak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün - Neslihan Saykolu ile kaynanası Nigar Saykolu

2. Gün - Neslin Arslan ile kaynanası Necmiye Arslan

3. Gün - Kübra Erişken ile kaynanası Fadime Erişken

4. Gün - Şafak Yağaz ile kaynanası Yazgül Bağlam

5. Gün - Kübra Keskin ile kaynanası Canan Keskin