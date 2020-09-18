Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.00'da ekrana geliyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim oldu? İşte 18 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın en yüksek oyunu alıp 15 bin liralık ödülün sahibi olan yarışmacı açıklanır açıklanmaz haberimizde...

ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMUNA GÖRE SIRALAMA

CANSU HANIM

SEVİNÇ HANIM

FERQANE HANIM

BETÜL HANIM

NUR HANIM