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Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oluyor. Final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verecek. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanacak. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU? - 19 ŞUBAT 2021

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanını henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki birincisi belli olunca haberimizde yer alacak.

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