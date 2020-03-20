Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 7 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli oldu. İşte 20 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 20 MART 2020

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Dilek Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 20 Mart haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 20 Mart Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI ve PUAN DURUMU

1. Gün - Duygu Hanım

2. Gün - Çiğdem Hanım

3. Gün - Gizem Hanım

4. Gün - Deniz Hanım

5. Gün - Dilek Hanım