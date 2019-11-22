Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 22 KASIM 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Pınar Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 22 Kasım haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Pınar Aydın Öztürk

Ece Karakuş Apa

Esma Yılmaz

Ece Kalafat

Pınar Taştaban