Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli mi?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Ceyda Nur Deniz ve kaynanası Zatiye Deniz'in evine konuk olacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu? İşte haberin detayları...

Zuhal Topalla Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 6 ARALIK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Ceyda Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 6 Aralık haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

Meltem Kavas ve kaynanası Nigar Kavas

Kumru Temurlek ve kaynanası Melek Temurlek

Buse Çevik ve kaynanası Bircan Çevik

Sultan Elibol ve kaynanası Kezban Elibol

Ceyda Nur Deniz ve kaynanası Zatiye Deniz

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yemekteyiz kim kazandı? 6 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi belli mi?
TELEVİZYON6 Aralık Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi?
Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim? 6 Aralık Show TV
TELEVİZYONKuaförüm Sensin kim elendi?
Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanları yayınlandı!
TELEVİZYONArka Sokaklar 534. bölüm fragmanları
Afili Aşk 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe, Kerem'i yakın takibe alıyor!
TELEVİZYONAfili Aşk 26. bölüm fragmanı
5 Aralık reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Mucize Doktor mu, Bir Zamanlar Çukurova mı?
TELEVİZYON5 Aralık reyting sonuçları!
Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 48. bölüm fragmanı
MasterChef dün akşam kim elendi? MasterClass ödülünü kim kazandı? 5 Aralık MasterChef son bölüm
TELEVİZYONMasterChef dün akşam kim elendi?
Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm 2. fragman izle: “Hani bir daha ayrılmayacaktık Yusuf?”
TELEVİZYON“Hani bir daha ayrılmayacaktık Yusuf?”
Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı: Ferman'ın sırrı ortaya çıktı! Mucize Doktor 13. son bölüm özeti
TELEVİZYONFerman'ın sırrı ortaya çıktı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X