10 yıl Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü yapan Seyhan Livaneli ile ilgili ailesi taziye mesajı yayınladı. İşte ailesinin mesajı: Ardında kocaman bir boşluk bıraktın, seni çok özleyeceğiz Seyhoş. Evlatları Mina, Senem, Şamil, kardeşleri Zülfü, Asım, Ferhat, yengesi Ülker, yeğenleri Aylin, Ceren, Defne, Murat Livaneli.

Merhum Mustafa Sabri bey ve Şükriye hanımın kızı Seyhan Livaneli’nin cenazesi 6 Mart 2019 tarihinde Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığına defnedilecektir.