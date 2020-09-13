Zümrüdüanka son bölümü FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Zümrüdüanka 10. son bölümünde, Demirkan Konağı’nda, yepyeni bir dönem başlamıştır. Serhat, Zümrüt’ün yokluğunda yeni hayatına alışıp, acılarıyla başa çıkmaya çalışır. Peki, Zümrüdüanka 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZÜMRÜDÜANKA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Demirkan Konağı’nda, yepyeni bir dönem başlamıştır. Serhat, Zümrüt’ün yokluğunda yeni hayatına alışıp, acılarıyla başa çıkmaya çalışır. Ama sevdiği kadın olmadan nefes almak; Serhat’ın bugüne kadar verdiği, en büyük sınavıdır. Serhat, Zümrüt’ü kendisinden çalan kişinin peşindedir. Ancak, Abbas ve Azimet’in de Serhat için başka planları vardır. Serhat’ın gerçeği öğrenmesine engel olmak için, geçmiş defterleri açarlar. Ancak eski hesaplar açıldığında, konakta yepyeni bir devir başlayacak ve hiçbir şey, eskisi gibi olmayacaktır. Suhandan, Özgüç Konağı’ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit’in Suhandan’a olan ilgisi günden güne artarken, Canan’ın da rahat durmaya niyeti yoktur.

Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir. Azimet ve Abbas’ın planı, işleyecek midir? Serhat, Zümrüt’ün yokluğunda küllerinden yeniden doğabilecek midir?